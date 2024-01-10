الاحتلال يستهدف الرعاة والمزارعين جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء،الرصاص الحي صوب المواطنين في قرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال طاردت رعاة الماشية والمزارعين من عائلة الشواهين، بخلة العدرة في قرية الجوايا، وأطلقت الرصاص الحي صوبهم، واعتدت عليهم بالشتم.

وناشد أهالي القرية المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيلهم من أراضيهم، ومنعهم من فلاحتها، وتربية المواشي.