اعتقالات ودمار كبير في البنية التحتية جراء العدوان على جنين ومخيمها

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة جنين ومخيمها،اليوم الأربعاء، واعتقلت ثلاثة مواطنين، مخلفة دمارا كبيرا في البنية التحتية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود البيطاوي من مخيم جنين، والشابين ثائر حسين عصعوص ومصطفى مهند مرعي من قرية مثلث الشهداء، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

واستمر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها نحو 11 ساعة، ما أسفر عن دمار واسع في الشوارع الرئيسية والفرعية، وفي أحياء المدينة خاصة حي البيادر وأجزاء من المخيم. كما ألحقت دمارا في ممتلكات المواطنين من مركبات ودراجات نارية وبسطات وسوق الخضار، وفي منطقة دوار السينما، والدوار الرئيسي، وشارع جنين الناصرة وحيفا، ودوار الداخلية، ومحيط مستشفى ابن سينا، وشارع السكة.

ودهم الاحتلال عشرات المنازل وفتشها وعبث بمحتوياتها، واحتجز عددا من الشبان لعدة ساعات، عرف منهم محمد فرحان السعدي، وجهاد أبو نجمة، وعلي كمال لحلوح.

وناشد مدير أشغال جنين بسام مرعي، كل المؤسسات للعمل على دعم البلدية والوقوف إلى جانبها لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في البنية التحتية من شوارع وطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه.

وأوضح مرعي، أن الدمار الذي خلفه الاحتلال في جنين ومخيمها حتى اليوم منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة يزيد عن 20 مليون شيكل، مضيفا أن الجهات المختصة باشرت بالعمل على فتح الطرق وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال .

من ناحيته، قال رئيس البلدية نضال عبيدي ،إن البلدية ما تزال تقوم بحصر الأضرار التي خلفها عدوان الاحتلال، من أجل المباشرة بالإعمار ضمن الإمكانيات المتاحة.