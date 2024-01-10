اعتقالات وهدم وتجريف أراضي في عناتا وسلوان

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا وفتاة، وهدمت بركسا في بلدة عناتا، وجرفت أراضي في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وقال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، إن الاحتلال اعتقل الشاب محمد حوامدة، والفتاة إسراء أحمد شيحة، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

وأضاف الرفاعي، أن الاحتلال هدم بركسا يعود للمواطن إسماعيل عليان في عناتا، وجرف أراضي في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.