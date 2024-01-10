قصف إسرائيلي على بلدات ومناطق في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

زفت المقاومة الإسلامية في لبنان، الشهيد نابغ أحمد القادري "أبو علي" من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وأعلن الدفاع المدني، أن "طواقمه عملت منذ الساعة الثالثة والنصف ولغاية الساعة السادسة من صباح اليوم، على انتشال جثة شهيد وإخماد الحريق الذي شب إثر الاستهداف الإسرائيلي لمنزل في كفر شوبا – حاصبيا".

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان بينها الناقورة وجبل اللبونة ومروحين، حيث تواصل المقاومة اللبنانية عملياتها على جبهة الشمال في إطار دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناد مقاومته الباسلة.