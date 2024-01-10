كوبا تطالب الأمم المتحدة بتسريع الجهود لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة

فلسطين اليوم

طالبت كوبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتسريع الجهود لوقف المجازر الإسرائيلية، المستمرة منذ أكثر من 95 يوماً، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن بلاده تدين استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض بصورة متكررة في مجلس الأمن الدولي، من أجل منع إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني.

بدوره، علّق وزير الخارجية الكوبي،برونو رودريغيز، عبر حسابه في "إكس"، مشيراً إلى أنّ بلاده دانت، خلال نقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة، "الفيتو الأميركي المخزي في مجلس الأمن، والذي أعاق الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما أكد أنّ الاحتلال يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية ضدّ الشعب الفلسطيني بتواطؤ مع الولايات المتحدة.