حركة مقاطعة "إسرائيل" تجدد مطالبتها "الفطيم" بفض شراكته مع "كارفور"

فلسطين اليوم

جددت مجموعات حركة مقاطعة إسرائيل في لبنان، مطالبتها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية بفض شراكتها مع مجموعة كارفور الفرنسية، لتورطها في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت حركة المقاطعة، إنه ومع تصاعد نداء مقاطعة "كارفور" في جميع أنحاء العالم، قررت مجموعة ماجد الفطيم تجاوز النداءات التي تطالبها بفض شراكتها مع "كارفور" معلنة عن قيامها بالتبرع لصالح الحملات الإغاثية في غزة تحت شعار "قلوبنا مع غزة" في محاولة لتجنب المسؤولية.

وأكدت الحركة، أن نداء المقاطعة مستمر في استهدافه لكل المتاجر التي تحمل العلامة التجارية لـ "كارفور" في المنطقة العربية، أينما وجدت، حتى فّض الشراكة مع مجموعة "كارفور" الفرنسية، مطالبة مجموعة الفطيم بإسقاط العلامة التجارية "كارفور" من جميع متاجرها ومعاملاتها التجارية في بلدان المنطقة العربية، والتوقف الفوري عن عرض أو تداول أي منتجات تحمل اسم وشعار شركة كارفور الفرنسية.

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