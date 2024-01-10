دعوات لتحرك عالمي حاشد السبت المقبل لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

دعت منظمات وتجمعات وائتلافات حقوقية وشعبية، إلى يوم التحرك العالمي من أجل غزة، عبر إقامة عشرات التظاهرات الحاشدة على امتداد العالم، يوم الـ 13 من الشهر الجاري.

وأصدرت المنظمات بيانات، قالت فيها إن الخطوة العالمية تهدف لتكثيف الضغوط الدولية من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال، وتفكيك الفصل العنصري الصهيوني بحق الفلسطينيين، في ظل المجازر المتواصلة في القطاع والضفة.

ووفقا للمبادرة، فإن المنظمات ستقوم بالدعوة لتنظيم مسيرات حاشدة على امتداد العالم، في 55 مدينة، و29 دولة، لمناصرة الفلسطينيين، والضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي كذلك في اليوم التالي لموعد الجلسة الأولى المقررة، لمحكمة العدل العليا، التي ستنظر في دعوى جنوب أفريقيا، محاكمة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ شنها العدوان على القطاع، والذي قدمت فيها بيانات ووقائع بالتفصيل ضمن ملف يتكون من أكثر من 85 صفحة.

وحتى الآن أعلنت منظمات وفعاليات في 4 قارات، وعشرات الدول، مشاركتها في الفعالية الكبيرة، والحشد للمسيرات المؤيدة لقطاع غزة وضد إبادة الفلسطينيين.

وستخرج مسيرات في كل من الولايات المتحدة والدنمارك وجنوب أفريقيا، وكندا واليابان والأردن وتركيا والبرازيل ونيجيريا وغانا وكوريا الجنوبية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا واليونان.