112 شهيدا صحفيا منذ بدء العدوان

استشهاد الصحفية هبة العبادلة في خانيونس

الساعة 10:29 ص|10 يناير 2024

فلسطين اليوم

استشهدت الصحفية هبة العبادلة وابنتها جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف منزلها في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونعى عدد من الإعلاميين الفلسطينيين وجهات صحافية الزميلة العبادلة، مؤكدين أن الاحتلال باستهداف الشهيدة يوضح مدى إصراره على قتل الصحفيين والطواقم الإعلامية لطمس الحقيقية ومنع إيصالها إلى العالم.

وباستشهاد العبادلة، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 112، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.