استشهاد الصحفية هبة العبادلة في خانيونس

فلسطين اليوم

استشهدت الصحفية هبة العبادلة وابنتها جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف منزلها في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونعى عدد من الإعلاميين الفلسطينيين وجهات صحافية الزميلة العبادلة، مؤكدين أن الاحتلال باستهداف الشهيدة يوضح مدى إصراره على قتل الصحفيين والطواقم الإعلامية لطمس الحقيقية ومنع إيصالها إلى العالم.

وباستشهاد العبادلة، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 112، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.