جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط جديد في معاركه مع المقاومة وسط غزة

فلسطين اليوم

أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابطٍ في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، إضافةً إلى إصابة جندي إصابةً خطرة، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية وسط القطاع.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن إعلام الاحتلال أنّ الضابط القتيل هو الرقيب في الاحتياط إلكنا ميولاندر، وهو مسعف حربي في مقر قيادة الفرقة "99" في "جيش" الاحتلال. وقد قُتل أمس الثلاثاء في معركةٍ وسط قطاع غزّة.

وأوضح إعلان "الجيش" الإسرائيلي أنّ جندياً في كتيبة الاحتياط "7220" أُصيب إصابةً خطرة، وذلك في المعركة نفسها التي قُتل فيها الضابط وسط قطاع غزّة.