الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين خلال اقتحامه مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، كما استولت على مركبات.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في بيت لحمواعتقلت 5 مواطنين هم احمد سعيد عطا الله (25 عاما)، وموسى نايف العروج (37 عاما) من منطقة العروج شرقا، وجعفر يوسف صباح (27 عاما)م ن بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومن العبيدية اعتقلت المواطنين اياد يوسف حساسنه واستولت على على مركبته، وسعود محمد أبو سرحان .

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الرحمة،واعتقلت المواطن ياسر رجوب في بلدة دورا وصادرت مركبته، إلى جانب اعتقال المحرر إسماعيل عواودة ومصادرة مركبته.

كذلك اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت الشاب حمزة مصطفى حطاب

وفي قرية كفر مالك شرق رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت الشابين مصطفى عاهد الناجي وحذيفة جهاد النزيه، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمقتنياتها، ومصادرة هواتف محمولة.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة البيرة واعتقلت خالد الطريفي والشاب كريم مصاروة.

كما اقتحمت قرية دورا القرع شرق رام الله واعتقلت الأسير المحرر محمد زغلول خلال مداهمة منزله.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أديب شريتح من منزله، للضغط على شقيقه علاء لتسليم نفسه.