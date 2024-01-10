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شهداء وجرحى في القصف المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ96
استشهد 15 مواطنا وأصيب العشرات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة نوفل غرب رفح جنوبي قطاع غزة.
كما قصفت الطائرات الحربية منزلًا في معسكر دير البلح وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية مخيمي البريج والمغازي، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة الفلسطينية.
وقصفت مدفعية الاحتلال أيضا المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وشمالا ارتقى عدد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف الاحتلال منزلا لعائلة عسلية في جباليا.