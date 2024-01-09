سرايا القدس والقسام تستهدفان قوتين إسرائيليتين بغزة وخان يونس

فلسطين اليوم

بثت سرايا القدس وكتائب عز الدين القسام مشاهد من استهداف قوتين إسرائيليتين في مدينتي غزة وخان يونس تواليا.

يظهر مقطع سرايا القدس استهداف قوة راجلة إسرائيلية تحصنت بأحد مباني مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد عناصر من السرايا وهم يتنقلون بين المنازل من أجل الوصول لأقصر مسافة ممكنة تفصلهم عن القوة الإسرائيلية الخاصة.

وتضمنت المشاهد لحظة استهداف المنزل بقذيفة مضادة للتحصينات أصابت الهدف، قبل أن يكمل عنصر آخر من السرايا المهمة بإطلاق عيارات نارية، مرددا هتافات "الله أكبر.. ولعت ولعت".

وفي سياق متصل، أظهرت المشاهد -التي بثتها القسام الكمين الذي نفذه المقاومون لقوة إسرائيلية جنوب حي الزيتون بغزة.

وتضمنت المشاهد في البداية رصد قوات الاحتلال المتقدمة باتجاه الكمين الذي بدأ بضرب هذه القوات من قبل مجموعة الإسناد بحسب القسام.

وعقب ذلك اشتبك مقاتلو القسام مع القوة الخاصة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، قبل استهداف قوات الإنقاذ والنجدة، ثم تفجير عبوة ناسفة بالجنود.