جنين لا تهدأ..بتعزيزات كبيرة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة جنين وأطراف مخيمها.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة من كافة مداخلها خاصة المدخل الغربي من المخيم وشارع السكة في جنين، وشرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة وأطراف المخيم وشارع السكة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأشارت المصادر إلى أن أطراف المدينة تشهد حشودات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجهات كافة، مضيفةً أن طائرات الاحتلال المسيّرة والاستطلاعية تحلّق في سماء المدينة والمخيم.