المقاومة في لبنان في رسالةٍ للسيد نصر الله: منك نتعلم الشجاعة والإقدام

فلسطين اليوم

وجّه مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان رسالةً إلى الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بعد أكثر من 3 أشهر على بدء المقاومة عملياتها على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، دعماً لغزة ومقاومتها ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد.

وفي الرسالة، أظهر المجاهدون المحبة للسيد نصر الله وتقدموا له بـ "سماحة العشق يا أبا المجاهدين والشهداء، كل تحية وإكبار. وأشاروا على أن دعاءه "شكلّ لهم السند والمدد في الميدان".

وأكد المجاهدون أنهم تعلموا من "سيدهم وحبيبهم السيد نصر الله الشجاعة والإقدام"، مشددين على أنهم "جنوده الذين أعاروا الله جماجمهم"، وأنهم أمناء في حفظ وصية الشهداء.