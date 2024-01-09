الإعلام العبري: لقاء بلينكن ونتنياهو كان متوتراً وواشنطن بدأت تفقد صبرها

فلسطين اليوم

أفادت "القناة 12" العبرية أنّ اللقاء الفردي المطوّل بين رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، "كان متوتراً"، مؤكدةً أنّ "واشنطن بدأت تفقد صبرها".

ولفتت القناة إلى أنً مكتب نتنياهو لم يصدر بياناً عن الاجتماع، كما يفعل عادةً، مما يعزز احتمال وجود خلاف.

كذلك،أشار موقع "أكسيوس" الأميركي إلى أنّ بلينكن أوضح للمسؤولين الإسرائيليين أنّ واشنطن "مهتمّة ببدء عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة في أقرب وقت".

في المقابل، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "إسرائيل" أبلغت وزير الخارجية الأميركي، أن "عودة سكان شمال غزة غير ممكنة قبل إحراز تقدّم بملف الأسرى".

وفي سياق متصل، نقل مراسل "أكسيوس" في فلسطين المحتلة، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، قولهم إنّ "إسرائيل" وافقت على السماح لوفد من الأمم المتحدة بدخول شمال غزة، من أجل تقييم وضع البنية التحتية ورسم خريطة للاحتياجات لعودة المدنيين الفلسطينيين إلى المنطقة في مرحلة لاحقة.

وأكّدت وسائل اعلام إسرائيلية، أنّ بلينكن طلب من مسؤولين إسرائيليين، السماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة الى بيوتهم ولكنهم عارضوا.