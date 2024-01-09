مصر ترفض طلبًا إسرائيليًا بخصوص مراقبة المنطقة العازلة مع غزة

فلسطين اليوم

"رويترز- قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن مصر رفضت مقترحا إسرائيليًا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدودبين مصر وقطاع غزة وإن القاهرة تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.

وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومترا مع غزة، وهي الحدود الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة. ولعبتمصر أيضًا، إلى جانب قطر، دورا بارزا في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحالرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وقالت المصادر المصرية إنه خلال هذه المحادثات اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود،كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر رفضت، قال المسؤول الإسرائيلي "لا علم لي بذلك".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر لم تكشفه يوم الاثنين قوله إن التقارير في الآونة الأخيرة عن التعاون المزمع بين مصر و"إسرائيل" بشأن المحور ليست صحيحة.

ولم يرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب التعليق.

وقالت المصادر المصرية إن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على المحور خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوابدلا من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها إسرائيل.

وقالت المصادر إن المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز على جانبها من الحدود.