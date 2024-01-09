خربة سلم تودع الحاج "جواد"...الشيخ قاووق: الشهيد خرّج آلاف المقاومين

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة في خربة سلم جنوب لبنان، جثمان الشهيد القائد في حزب الله أسامة الطويل، الذي ارتقى بقصف إسرائيلي أثناء قيامه بواجبه الجهادي.

وشارك في التشييع لفيف من مسؤولي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد كبير من المواطنين، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وداعمة للمقاومة.

وأكد المتحدثون، أن الشهيد الطويل خرّج آلاف المقاتلين، مشددين على أن اغتيال قادة المقاومة لن يضعف قدرتها على مواجهة القتال.

وفي كلمة ألقاها خلال تشييع الشهيد في بلدة خربة سلم، شدّد عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق على أنّ الشهيد الطويل من أبطال العمليات الأولى، ومن قادة العمليات الأخيرة، ومن صنّاع التحرير عام 2000".