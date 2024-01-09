صحفي بريطاني يشيد بشجاعة وائل الدحدوح: "أحد أعظم رجال عصرنا"

فلسطين اليوم

أشاد الصحفي البريطاني أوين جونز، بصمود مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة، وائل الدحدوح، رغم المحن التي مر بها إثر استهدافجيش الاحتلال عائلته وزملاءه بشكل متتال.

والأحد، اغتال جيش الاحتلال الصهيوني الصحفيين حمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، خلال عملهما الصحفي في مدينةرفح جنوب قطاع غزة.

ووصف جونز في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، شجاعة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الذي عاد إلى عملهفي يوم وفاة ابنه، قائلا: "قتلت إسرائيل زوجته وابنته وابنه وحفيده وفي اليوم التالي عاد وائل إلى عمله، وقتلت إسرائيل زميله وأصابته، وفياليوم التالي عاد وائل إلى عمله، وقتلت إسرائيل ابنه الآخر، وفي اليوم ذاته عاد وائل إلى عمله، إنه أحد أعظم رجال عصرنا بلا شك".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة هي الثانية لوائل الدحدوح، التي يفقد فيها مزيدا من أفراد أسرته، حيث استشهدت زوجته وابنه وابنتهوحفيده، بقصف للاحتلال على منزلهم قبل نحو شهرين.

وكان الاحتلال تعمد قتل أكثر من 108 صحفيين منذ بدء حربه الوحشية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي،بحسب مصادر فلسطينية.