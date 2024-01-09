أبو حمزة: من يُرِد أن ينزع سلاحنا فسننزع روحه.. نتنياهو سيسلّم بما يقضي به الميدان

فلسطين اليوم

أكد الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، أن هدف الاحتلال الإسرائيلي المعلن بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق ولو استمرت الحربإلى ما لا نهاية.

وأضاف أبو حمزة في كلمة مسجلة ومصورة بثها الإعلام الحربي لسرايا القدس اليوم الثلاثاء، "من يريد أن ينزع سلاحنا سننزع روحه إنشاء الله." مؤكدًا أنه لا عودة ولا استقرار للمستوطنين في غلاف غزة طالما استمرت الحرب على غزة.

وأضاف:" نقول للمستوطنين إن وعد نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة هي سراب ووهم، وقرار عودتكم فقط بيد المقاومة بعد انتهاء الحربوهزيمة نتنياهو التاريخية.

وعن عمليات سرايا القدس في محاور التوغل أعلن الناطق العسكري أبو حمزة: " أسقطنا طائرة استخبارات صهيونية في سماء خان يونسوحصلنا منها على معلومات مهمة.

كما أطبق مجاهدو السرايا على آليات العدو بالقذائف والصواريخ والأسلحة المناسبة، فضلا عن الاجهاز على قوة صهيونية خاصة تحصنتفي أحد المباني.

ونوّه بالشعب الفلسطيني ومقاومته الذين "أظهروا قوة وصموداً يفوقان محاولات التصفية البائسة". مشيرًا إلى أنّ "هدف العدو المعلنبالقضاء على المقاومة لا يتحقق، وما يحدث في الميدان يتجاوز توثيق كاميرات المقاومة."

ووجه أبو حمزة التحية لمقاتلي سرايا القدس في جنين وطولكرم وفي كافة مناطق الاشتباك في عموم الضفة الغربية، الذين حوّلوا جيباتالاحتلال إلى خردة في حي الجابريات بجنين طوالبة. مختتمًا حديثه بأنّه "لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي بهالميدان، جهادنا مستمرة وعملياتنا متواصلة والطائفة المنصورة لا تهزم بإذن الله..