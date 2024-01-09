غالانت لبلينكن: عمليات الجيش في خانيونس ستتكثّف

فلسطين اليوم

وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكّد لرئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، "أهمية" تجنُّب إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة. وأشار إلى الجهود لإطلاق سراح الرهائن.

ووفقًا للخارجية الأميركية، شدد على دعم حق "إسرائيل" في منع "الهجمات الإرهابية"، مع التأكيد على تجنُّب إلحاق المزيد من الأذىبالمدنيين وحماية البنية التحتية في غزة.

كما تناول البحث جهود "ضمان إطلاق سراح الرهائن وأهمية زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة"، مع التأكيد على "ضرورةتحقيق السلام الدائم وإقامة دولة فلسطينية".

غالانت لبلينكن: زيادة الضغط على إيران ضرورية... من شأن ذلك منع تصعيد إقليميّ

قال وزير الأمن "الإسرائيلي"، يوآف غالانت، لوزير الخارجية الأميركي، إن "زيادة الضغط على إيران ضرورية لتجنب التصعيد الإقليميفي قطاعات إضافية". في اجتماع في تل أبيب، بحث الجانبان سير المعارك في قطاع غزة، حيث استعرض غالانت العمليات لتفكيك بنيةحماس. أكد أن تغيير في أسلوب القتال في شمال قطاع غزة سيعزز أهداف إسرائيل، وأعلن عن تكثيف العمليات في منطقة خانيونس.

ونوقشت التوترات الأمنية في الشرق الأوسط ونشاط المحور الإيرانيّ ضد "إسرائيل". حيث أشار غالانت إلى أن الضغط المتزايد على إيرانمن الولايات المتحدة سيمنع التصعيد الإقليمي في قطاعات إضافية.

وفيما يتعلق بتوترات الحدود الشمالية مع حزب الله، أكد غالانت على الهدف من العمليات: العودة الآمنة للسكان مع تغيير وضعية المنطقةالحدودية. تحدث عن التفضيل للحل السياسي ولكن استعداد الجانب العسكري لبدائل.

وقال إن "الهدف الأسمى هو العودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، مع تغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية، وإسرائيل تفضل تحقيق ذلكعبر الحل السياسي؛ لكن المؤسسة الأمنية تعمل على إعداد بديل عسكريّ لتحقيق هذا الهدف".

وناقش الوزيران "التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، ونشاط المحور الإيرانيّ ضد إسرائيل من خلال وكلائها".

وقال غالانت إن "الضغط المتزايد من الولايات المتحدة على إيران، هو وحده الذي سيمنع التصعيد الإقليمي في قطاعات إضافية".