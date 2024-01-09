جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة.. انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات

أعلنت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية، عن انفجار "شاحنة محملة بالمتفجرات ظهر أمس، خلال نشاط لجنود الهندسة في مخيم البريجوسط قطاع غزة".

وأوضحت أن المتفجرات كانت مخصصة لتدمير طريق تحت الأرض، عثر بداخله الجنود الإسرائيليون على مصنع ضخم لإنتاج المتفجراتوالصواريخ البعيدة المدى.

وقالت إنّ الانفجار أسفر عن مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطين، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من بينهم المطرب الشهير"عيدان عميدي".

وفي اليوم التالي، أعلن جيش الإحتلال "الإسرائيلي" أنّه "يحقق في مقتل 6 من جنوده، الذين قضوا في انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات،وسط قطاع غزة".

لتعاود القناة مقلها قائلةً: "يحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث، ولا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان الانفجار الذي وقع في الشاحنةوالنفق الذي أرادوا تدميره ناجمًا عن سوء التحكم في المواد الناسفة، أو لأن المتفجرات التي تم وضعها في النفق اشتعلت بطريقة خارجة عنالسيطرة بواسطة شرارة أو شحنة كانت في المكان".





وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل 3 من عناصره في معارك في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 9 قتلى.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 519 قتيلاً، بينهم 185 قتلوا في المعاركالبرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.