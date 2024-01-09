المكتب الحكومي بغزة: نحو 30210 شهداء ومفقودين منذ بداية العدوان

فلسطين اليوم

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1944 مجزرة في غزة أسفرت عن 30210 شهداء ومفقودين.

وأضاف الثوابتة خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف شهيد من الأطفال و7 آلاف من النساء منذ بداية العدوان، ولفت إلى سقوط 326 شهيدا من الطواقم الطبية و45 من الدفاع المدني و112 صحفيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع ، وأوضح إصابة 59167 منذ بداية العدوان بينها 6 آلاف بحاجة إلى السفر للعلاج.