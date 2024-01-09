"آكشن إيد": العمليات الجراحية في مستشفى العودة تجرى بمصابيح الرأس في ظل انقطاع الكهرباء

فلسطين اليوم

قالت منظمة "آكشن إيد" الدولية إن العمليات الجراحية في مستشفى العودة شمال قطاع غزة تجرى بمصابيح الرأس في ظل انقطاع الكهرباء، وذلك بعد استئناف أطباء المستشفى العودة عملهم في توليد الأطفال وإنقاذ الأرواح وسط ظروف صعبة للغاية بعد انتهاء الحصار المفروض على المستشفى، ورغم معاناتهم من نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود والغذاء والمياه.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "لم يتمكن أحد من الدخول الى مستشفى العودة الذي تدير مؤسسة العودة، الشريك لمنظمة أكشن إيد، أو الخروج منه بسبب محاصرته من قبل القناصة لمدة تزيد عن 20 يومًا خلال شهر كانون الأول من العام المنصرم، حيث توقفت جميع الخدمات ومحاصرة 170 شخصًا الموظفين والمرضى ومرافقيهم بداخله، الذين كانوا يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب نفاد إمدادات الغذاء والمياه بشكل متزايد.

ونقلت المؤسسة الدولية عن رئيس قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى العودة الدكتورعدنان راضي "تم قتل ستة أفراد من الكوادر الطبية في الأيام الأخيرة من حصار المستشفى، بينما قتلت نساء حوامل أثناء محاولتهن الوصول إلى المستشفى، كما تم قتل ثلاثة أطباء وممرضة واثنين من العاملين داخل المستشفى من قبل القناصة في الأيام الاخيرة لحصار المستشفى الذي استمر بشكل محكم لمدة تزيد عن 20 يومًا".

كما احتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي الموظفين أثناء الحصار، قبل إطلاق سراحهم، لكن لا يزال مدير المستشفى، الدكتور أحمد مهنا رهن الاحتجاز، ولا توجد أي معلومات حول مكان اعتقاله.

ويعتبر مستشفى العودة واحدًا من أربع مستشفيات فقط تعمل جزئيًا في شمال قطاع غزة، وهو المنشأة الوحيدة القادرة على تقديم خدمات الأمومة، ويعد شريان حياة لآلاف الأشخاص وخاصة النساء الحوامل في في هذا الجزء من قطاع غزة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت يوم الأحد، إنها ألغت مهمتها التي كانت مقررة لجلب الإمدادات الطبية إلى مستشفى العودة والمستشفيات الأخرى في الشمال للمرة الرابعة، بعد فشلها في الحصول على ضمانات السلامة، حيث كانت آخر محاولة لمنظمة الصحة العالمية للوصول الى منطقة شمال غزة قبل ما يقارب أسبوعين .

وقال راضي إن المستشفى يواجه عقبات كثيرة، أولها سلامة المستشفى والكادر الطبي، إلى جانب النقص الحاد في الأخصائيين والاستشاريين، حيث تم إخلاء معظم الاستشاريين والأخصائيين في أمراض النساء والتوليد إلى رفح وخان يونس، وهنالك نقص المضادClexane والمضادات الحيوية، كما لا تتوفرمعظم أدوية الطوارئ في طب التوليد في المستشفى.

وأوضح الدكتور راضي أن العديد من النساء المريضات يصلن المستشفى وهن يعانين من نزيف حاد بعد الولادة خاصة بعد ولادتهن أثناء طريقهن إلى المستشفى أو في المناطق التي تم إخلاؤها، أو في المدارس وغيرها من المناطق في جباليا أو غزة، وتحتاج العديد منهن إلى عمليات نقل دم، وهي غير متوفرة في المستشفى في هذه الحالة.