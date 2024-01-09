تشييع جثمان الشهيد طارق شاهين الى مثواه الأخير في مدينة طولكرم

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة في طولكرم عصر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد طارق أمجد شاهين (24 عاما)، الذي اغتيل وشابين آخرين على يد قوة خاصة اسرائيلية في ضاحية اكتابا شرق المدينة مساء أمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.

وجاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم الصلاة على جثمانه في مسجد عمر بن الخطاب (القديم) قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية بالمدينة.