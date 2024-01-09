الصحة بغزة: حصيلة العدوان الإسرائيلي تتجاوز 23200

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23210 شهداء، و59.167 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت الصحة بغزة، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلّفت 126 شهيداً و241 مصاباً.

وأضافت الوزارة أن أعدادا كبيرة من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات، و تعجز طواقم الاسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفغل تواصل قصف الاحتلال العنيف.