شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله

فلسطين اليوم

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، قرب حاجز عين سينيا شمال مدينة رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عميد إبراهيم جيوسي(31 عاما) برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه الشاب جيوسي قرب حاجز عين سينيا بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز عين سينيا ومنعت المواطنين من المرور عبره، وهو واحد من المنافذ القليلة التي بات المواطنون يقصدونها للخروج أو الدخول إلى مدينة رام الله.