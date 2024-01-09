استعدادات لـ"يوم التحرك العالمي" للمطالبة بوقف العدوان على غزة

فلسطين اليوم

وافقت عدة دول في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على يوم عالمي للتحرك، سيشهد تنظيم مسيرات يوم السبت المقبل تطالب الاحتلال بإنهاء عدوانهعلى قطاع غزة المحاصر.



وتقول جماعات المناصرة المنظمة للمبادرة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، إن المسيرات التي ستنظم في 13 يناير/ كانون الثاني اليوم التاسع والتسعين من العدوان الإسرائيلي على غزة تسعى إلى حشد الناس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على القطاع المحاصر.



ومن المقرر تنظيم مسيرات في عشرات المدن من دول العالم، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والدنمارك وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل والأردن وتركيا والعديد من الدول الأخرى.



وقال المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وهو أحد المجموعات البريطانية العديدة التي تنظم الحملة، إن العدد المتزايد من المدن التي تنضم إلى التحرك العالمي يعكس التزاما مشتركا بإنهاء العنف في غزة.



وأضاف المنتدى أن الواقع المرير في غزة يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى الاهتمام الدولي والمساعدات الإنسانية وجهود منسقة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع..



وستنظم المظاهرات قبل يوم واحد من مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى إلى استشهاد وفقدان الآلاف من سكان غزة.

