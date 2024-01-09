قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في حملة دهم وتفتيش واسعة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لمناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من محافظة بيت لحم، هم مراد محمود الشيخ (26 عاماً)، وإبراهيم أحمد الشيخ (24 عاماً) ومجاهد علي الشيخ (30 عاماً)، بعد مداهمة منازلهم في قرية مراح رباح جنوبي المحافظة، و بدوي طارق حمامرة، وفضل شادي شوشة وهاني فضل شوشة، من قرية حوسان غرباً.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر، وخلال الاقتحام اعتقلت المواطن ماجد حسن، ونجله محمد، بعد دهم منزلهم في حي عين مصباح وسط المدينة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عطارة ودورا القرع شمالي المدينة، دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال نهاد أبو عصب، وهشام برهم ومعاذ الأقرع، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، والشاب يحيى أبو هنية من بلدو عزون شرقي المدينة.

كما دهم الاحتلال بلدات كفر قدوم وحبلة، واقتحم منازل عدد من المواطنين، دون التبليغ عن اعتقالات.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين مجد بعجاوي، وعلى عبد الرحيم أبو بكر، وحازم ناهد قبها وبلال طالب أبو بكر، بعد اقتحام منازلهم في بلدة يعبد غرباً.

وفي السياق ذاته، دهمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها، وبلدتي عنبتا وكفر اللبد شرقاً، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط وسط إطلاق كثيف للرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم الفوار جنوبي الخليل، هم أحمد تيسير أبو هشهش، ويعقوب أبو هشهش وعلاء غسان نصار عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما قام الجنود بتخريب جدارية وحرق يافطات تحمل صور شهداء المخيم.