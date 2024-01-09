سياسي بريطاني يطالب حكومته بدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

فلسطين اليوم

طالب جيريمي كوربن، الرئيس السابق لحزب العمل المعارض في بريطانيا، حكومة بلاده بدعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" لدى محكمة العدل الدولية.

وأشار السياسي البريطاني، في كلمة له بالبرلمان، إلى المآسي التي يعانيها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن آلاف الأطفال في فلسطين، يفقدون حياتهم جراء القصف ونقص الرعاية الطبية والمواد الغذائية.

وأوضح كوربن أن الكثير من الناس يرحبون بلجوء جمهورية جنوب إفريقيا إلى "العدل الدولية" لإدانة "إسرائيل" حول قتل الأناس الأبرياء في غزة.