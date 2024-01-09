الاحتلال يفجر منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر في صور باهر جنوب القدس

فلسطين اليوم

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد (38 عاما)، وإبراهيم نمر (30 عاما) في بلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، ودهمت منزلي الشقيقين نمر، وأجبرت المواطنين في المنازل المجاورة على مغادرتها منذ ساعات الصباح.

وكان الاحتلال قد أغلق المنزلين في الثاني من الشهر الماضي بلحم الأبواب والشبابيك لمنع الدخول إليهما.

واستشهد الشقيقين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.