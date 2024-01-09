الاحتلال يعترف بمقتل 9 من جنوده وضباطه في معارك قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط 9 قتلى جدد في صفوف قواته،وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزّة ووسطه.

وقال جيش الاحتلال، إن خمسة من جنوده وضباطه قتلوا في البريج أثناء محاولتهم تفجير نفق، كذلك قتل 4 آخرون في خان يونس.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 186 منذ بدء المعارك البرية.

كذلك كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إصابة 45 ضابطا ومجندا في الحدثين المنفصلين، عرف منهم ابن شقيق جدعون ساعر وهو عضو مجلس وزراء الحرب، ووصفت إصابته بالخطرة.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل 519 جندياً إسرائيلياً منذ بدء الحرب في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 180 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، في الـ27 من الشهر نفسه.

وفيما يتعلق بجرحى جيش الاحتلال، أصيب 1042 جندياً منذ بدء المعارك البرية في القطاع، بينهم 228 إصاباتهم خطرة. وما يزال هناك 45 جندياً منذ بدء الحرب يتلقون العلاج، وحالاتهم خطرة أيضاً.

وقبل أيام، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن أنّه سيتم الاعتراف بنحو 12500 جندي إسرائيلي على أنهم معوقون وهذا "في تقدير متحفّظ وحذر جداً".