المقاومة في لبنان تستهدف مقرّ قيادة المنطقة الشمالية التابع للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّها استهدفت مقرّ قيادة المنطقة الشمالية التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة صفد المحتلة، أي قاعدة "دادو"، بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية.

وجاء هذا الاستهداف في إطار الرد على جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد صالح العاروري، ورفاقه، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجريمة اغتيال القائد في المقاومة الإسلامية، الشهيد وسام الطويل، بحسب ما أكدت المقاومة في بيانها.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح اليوم،موقع "المالكية" الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة، محققين إصابةً مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المقاومة موقع "البغدادي" وثكنة "يفتاح" الإسرائيليين، بالأسلحة الصاروخية، وأصابتهما إصابةً مباشرة أيضاً.

كذلك أطلقت صليتين صاروخيتين من الأراضي اللبنانية في اتجاه الجليل الأعلى.