الاحتلال يعيق مرور المواطنين على حاجز تياسير شرق طوباس

فلسطين اليوم

يشهد حاجز تياسير شرق طوباس أزمة مرورية خانقة، حيث تعيق قوات الاحتلال مرور المواطنين المتجهين من طوباس إلى الأغوار الشمالية.

وقال مواطنون إن أزمة الحاجز مستمرة منذ ساعات الصباح، ما يعيق وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وأعمالهم.

ويشهد حاجزا الحمرا وتياسير المؤديان إلى الأغوار أزمات مرورية وإغلاقات متكررة من قوات الاحتلال منذ أشهر، ما أدى إلى تضرر المزارعين في المنطقة بشكل كبير.