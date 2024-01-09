إصابات باستهداف طائرة مسيرة سيارة على طريق الغندورية

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين اللبنانين، اليوم الثلاثاء، بجروح جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية على طريق الغندورية في محافظة النبطية جنوب لبنان.

هذا وتواصل مدفعية الاحتلال وطائراته، قصف عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، حيث شنت طائرات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية على بلدة كفر كلا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات ميس الجبل، وحولا، وعيترون، وعيتا الشعب، ويارون، ومارون الراس.

وكانت مدفعية الاحتلال قد قصفت بعد منتصف الليلة الماضية، أطراف بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، ورامية، والجبين، والضهيرة، وعيتا الشعب، وشحين، تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور.