6 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

فلسطين اليوم

أصيب 6 مواطنين برصاص الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الظهر، وخمسة آخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وتحدثت المصادر عن اعتقال قوات الاحتلال المواطن أحمد عمر بنات.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقا، وشرع بأعمال تجريف لأحد شوارعه.