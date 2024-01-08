الجهاد الإسلامي: القائد وسام الطويل أدى أدواراً مهمة في تعزيز قوى المقاومة

فلسطين اليوم

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من الإخوة في حزب الله، ومن عموم الشعب اللبناني الشقيق بأسمى آيات التعزية والتبريك باستشهاد القائد في المقاومة الإسلامية في لبنان، وسام حسن الطويل (الحاج جواد).

وقالت الحركة في بيان لها، إن الشهيد القائد لعب دوراً مهماً في محطات عديدة من محطات المواجهة مع العدو الصهيوني، وكان وفياً للشعب الفلسطيني، مؤمناً بعدالة قضيته. عرفته قوى المقاومة الفلسطينية صديقاً مخلصاً، ومقاتلاً مقداماً، أدى أدواراً مهمة في تعزيز قوى المقاومة والتنسيق بينها.

وأضافت: نبارك للأمين العام لحزب الله، سماحة السيد حسن نصر الله، وللأخوة في حزب الله، ولعموم الشعب اللبناني الشقيق، هذا الاستشهاد على طريق القدس، ما يؤكد على وحدة الدم بين الشعبين اللبناني والفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.

وختمت بالقول: وإننا إذ نتقدم بواجب العزاء من أفراد أسرته ومحبيه وإخوانه جميعاً، فإننا نؤكد على أن اغتيال القادة لن يزيد قوى المقاومة إلا وحدة وصلابة وعزماً على المضي حتى تحرير كامل أرضنا وزوال الاحتلال.