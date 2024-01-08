سرايا القدس تزف الشهداء الثلاثة في طولكرم

فلسطين اليوم

زفت كتيبة طولكرم في سرايا القدس الشهداء المجاهدون، عاهد رجب، ويوسف الخولي، وطارق شاهين، الذين ارتقوا مساء اليوم الإثنين في عملية إغتيال جبانه نفذتها قوات خاصة صهيونية لجيش العدوّ الصهيوني في المدينة.

وأكد مجاهدو سرايا القدس الاستمرار في أداء الواجب الوطني والديني بمقاومة العدو الصهيوني والتصدي له في كل وقت وحين مهما كلف الأمر، وأن عملية الاغتيال هذه لن تنال من عزيمة المجاهدين الأبطال الذين سيثأرون لدماء الشهداء، ويواصلون طريقهم ودربهم في مقارعة العدو.

وقالت سرايا القدس إن دماء الشهداء والقادة سيزيد من شرارة المقاومة وتصاعدها في كل فلسطين المحتلة.

وأعلنت سرايا القدس أن مجاهديها في كتيبة طولكرم تمكنوا من محاصرة القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص والاشتباك وتحقيق اصابات مؤكدة في صفوفهم قبل انسحابهم.