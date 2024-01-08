الجبهة الشعبية تعزي حزب الله باستشهاد القائد وسام طويل

فلسطين اليوم

قدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خالص التعازي باستشهاد القائد وسام حسن طويل " الحاج جواد".

وعَبّرت الجبهة في بيان، عن افتخارها الشديد بالقائد طويل "الذي عرفته ميادين الفداء والبطولة، مقاوماً من الطراز الرفيع، مدافعاً أصيلاً عن ثرى لبنان في وجه العدو الصهيوني الغاصب، مسؤولاً عن سلسلة من العمليات النوعية ضد مواقع ومستعمرات العدو الصهيوني، ملتحماً مع المقاومة الفلسطينية، ودعماً لشعبنا الفلسطيني".

كما أشادت الجبهة بدور الشهيد في تطوير قدرات المقاومة عسكرياً ولوجستياً وتخططياً، وتعزيز التنسيق بين فصائل المقاومة خاصة الفلسطينية وتعزيز امكانياتها.

وأكدت الجبهة الشعبية "أن جريمة اغتيال القائد الحاج جواد، لم ولن تكسر عزيمة المقاومة، أو تضعف إرادة مقاومي حزب الله وفصائل المقاومة عن الاستمرار في مقاومتهم حتى دحر العدو الصهيوني عن أرضنا".