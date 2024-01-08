مسؤول أميركي يكشف: بلينكن سيبلغ "إسرائيل" ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن

فلسطين اليوم

كشف مسؤول أميركي رفيع لشبكة NBC أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيبلغ الكيان الإسرائيلي بضرورة إنهاء المعركة العسكرية في أسرع وقت ممكن.

بدورها، نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قوله إنه يجب على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاختيار بين أسلوب إدارة وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، و"الأسلوب الذي يرضينا".

هذه التصريحات من المسؤولين الأميركيين تأتي في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية في غزة معركتها "طوفان الأقصى"، لليوم 94، وتشتبك مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في أكثر من محور في القطاع، موقعة الخسائر في صفوفها.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان ضربها الأهداف الإسرائيلية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، ولا سيما تنفيذها عملية "ميرون"، الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد.

ووصل بلينكن إلى المنطقة ضمن زيارات شملت تركيا واليونان،والأردن حيث التقى بشكل منفصل الملك عبد الله الثاني ونظيره الأردني أيمن الصفدي لبحث الحرب على غزة والوضع الإنساني المتفاقم.

وبعد الأردن توجه بلينكن إلى قطر ثمّ إلى السعودية حيث التقى بولي العهد محمد بن سلمان، على أن يصل إلى "تل أبيب".

ويُشار إلى أن بلينكن زار كيان الاحتلال واجتمع بالمسؤولين الإسرائيليين وشارك في اجتماعات "كابينت" الحرب لأكثر من مرة منذ بدء العدوان على غزة. كما زار المنطقة سابقاً منذ 7 أكتوبر والتقى رؤساء الدول ووزرائها.