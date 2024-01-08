رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" يعلن إخلاء كوادره من مستشفى شهداء الأقصى بسبب التصعيد الإسرائيلي

فلسطين اليوم

رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" للميادين: سنخلي كوادرنا من مستشفى شهداء الأقصى

أعلن رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" في القدس، ستيفان غوريلي، عن قرار إخلاء كوادرها من مستشفى شهداء الأقصى نظرًا لتصاعدالخطر جراء القصف الإسرائيلي، الذي وصل إلى الحديقة الخلفية للمستشفى.

وأكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، على وجوب تدخلات عاجلة من الأمم المتحدة ومؤسساتها لتجنب الكارثة الصحيةوالإنسانية في ظل "مثلث الموت" الذي يحاصر النازحين في غزة.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد ناشد عبر منصة "إكس"، على ضرورة وقف "حمام الدم" المستمر فيقطاع غزة منذ ثلاث أشهز"

وقال غيبريسوس إنّ "منظمة الصحة العالمية" استلمت تقارير قلقة حول تصاعد القتال والإخلاء المتواصل بجوار مستشفى الأقصى الحيويفي وسط غزة".

وكان الطبيب غسان أبو ستة قد نقل صورة عن المعاناة الصحية في غزة في حديث لوكالة فرانس برس، متحدثًا عن "إجراء عمليات تنظيفمؤلمة جدًا" لجروح مصابين من دون إمكان تسكين آلامهم بعد نفاد أدوية التخدير والمسكنات. موضحاً أنّ "هذا الخيار كان الوحيد المتاح، أورؤيتهم (الجرحى) يقضون متأثرين بالتهاب معمم في الدم".

وأكد أبو ستة أنه عالج أشخاصاً مصابين بحروق ناجمة عن الفوسفور الأبيض الذي يحظر القانون الدولي استخدامه. قائلاً: "إنها إصابةيمكن تمييزها (عن بقية الإصابات). يستمر الفوسفور في الاحتراق إلى أعمق أجزاء الجسم، حتى يصل إلى العظام".