المقاومة تدك مضاجع العدو في غزة...الإعلام العبري: اليوم هو الأصعب منذ بدء الحرب!

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مقتل أحد عشر ضابطا وجنديا إسرائيليا، في هجومين منفصلين بقطاع غزة، خلال أربع وعشرين ساعة.

وأوضحت القناة الثانية عشرة العبرية، أن المقاومة الفلسطينية، فجرت شاحنة ذخيرة تابعة لقوات الاحتلال، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما استهدف الهجوم الثاني، مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية جنوب القطاع، وأدى إلى مقتل جنود وإصابة آخرين.

وأشار الإعلام العبري، إلى أن خسائر اليوم في قطاع عزة، تعدّ الأقسى منذ بدء العدوان على قطاع غزة.