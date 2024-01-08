القائد النخالة مقدما التبريكات بارتقاء الحاج "جواد": الشهيد وإخوانه يؤكدون وحدة الساحات

فلسطين اليوم

تقدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة بخالص التبريك والعزاء من الأمين العام لحزب الله، سماحة السيد حسن نصر الله، ولأفراد المقاومة الإسلامية في لبنان، وللشعب اللبناني الشقيق، بارتقاء الشهيد المجاهد الكبير وسام الطويل ( الحاج جواد) الذي كان له حضور كبير ومميز في مسيرة المقاومة، وعلى وجه الخصوص في المواجهات البطولية التي يقدمها مجاهدو حزب الله على جبهة الجنوب اللبناني دفاعاً عن لبنان ودفاعاً عن فلسطين وشعبها المجاهد في قطاع غزة والضفة الغربية.

ورأى القائد النخالة في بيان "إن الشهيد القائد وسام وإخوانه في المقاومة الإسلامية في حزب الله يؤكدون، بشهادتهم، على وحدة المقاومة في كل الساحات على طريق القدس".

وختم القائد بيانه قائًلا "ندعو للشهيد بالقبول، ولكم ولأفراد عائلته وأحبائه وللمقاومة العهد والوعد أن نبقى سوياً حتى تحرير القدس إن شاء الله"