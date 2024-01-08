جبهة لبنان لاتهدأ: حزب الله يستنزف العدو!

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها اليوم عدّة عمليات ضد أهداف إسرائيلية، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة.

وأكدت، في بيانٍ، أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل العلام، بالأسلحة الصاروخية، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏ ‏

واستهدفت المقاومة تجمعاً آخر لجنود الاحتلال في "شتولا"، موقعةً القوات الإسرائيلية بين قتيل وجريح. وقصفت، بالأسلحة الصاروخية، موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة، مؤكدةً تحقيق إصابات.

وتعرض موقع الراهب الإسرائيلي أيضاً لنيران مباشرة من لبنان، وفق ما نقل مراسلنا. وعقب ذلك، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن النيران تتصاعد من موقع عسكري بعد إطلاق حزب الله صواريخ بركان في اتجاهه.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المقاومة موقعي حدب البستان ورويسات العلم محققة الإصابات.

ومع تواصل عمليات المقاومة ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده، ولاسيما عملية "ميرون"، الأولى من نوعها، تتعمّق خشية "إسرائيل" من الحرب مع لبنان بسبب خوفها من ترسانة المقاومة العسكرية، القادرة على إلحاق الدمار بالكيان. وبرزت اعترافات إسرائيلية متعددة بهذا الشأن.

وتجنباً لمخاطر هذه الحرب وتداعياتها، قال وزير "أمن" الاحتلال، يوآف غالانت: "يتعين علينا التوصل إلى تسوية سياسية مع حزب الله لأنه لا نستطيع تدميره بالكامل"، في اعتراف بصعوبة هذه الحرب وتكاليفها.