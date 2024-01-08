إصابة شاب من مخيم الدهيشة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بعد اعتقاله

فلسطين اليوم

أصيب شاب من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اليوم الإثنين، عقب اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، بعد اعتقاله.

وأفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، بأن الشاب نبيل أبو يابس تعرض للضرب من قوات الاحتلال التي اعتقلته اليوم منمنزله، ما أدى إلى إصابته بكسر في يده اليسرى ورضوض وجروح في أنحاء جسده.

وأشار حميدة، إلى أنه تم نقل أبو يابس إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، مشيرا الى أنه تعرض للتعذيب في معتقل "عصيون" على مدارثماني ساعات وهو مشبوح ومقيد الأرجل ومعصوب العينين، قبل الإفراج عنه.