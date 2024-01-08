لابيد يهاجم نتنياهو مجدداً: غير مؤهّل لقيادة "إسرائيل".. وحكومته مسرح للهجوم ضد "الجيش"

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنّ زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ودعا "معسكر الدولة" إلى مغادرة حكومته.

وقال لابيد: "يجب على بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجدعون ساعر أن يغادروا هذه الحكومة، غير المؤهّلة لقيادة الحرب. نتنياهو غير مؤهّل لقيادة الدولة". وتابع: "في هذه الحكومة، أصبح الكابينت الأمني مسرحاً لهجمات سامة ضد الجيش الإسرائيلي، وهم يواصلون في خضم الحرب تحويل مليارات الشواكل من أموال الائتلاف المشينة.. من أجل مقاتلينا، ومن أجل المخطوفين والنازحين، من الخطأ إبقاء بن غفير وسموترتش وستروك في السلطة. وليس من الصواب السماح لهم بتمرير ميزانية إجرامية وفاسدة أخرى".

وأكّد لابيد "تأييده أيّ خطوة لتغيير الحكومة الحالية لتحلّ محلها حكومة يمكن أن يرأسها بني غانتس أو غادي آيزنكوت أو حتى عضو الكنيست من الليكود يولي أدلشتاين". وفي اجتماع لحزبه، قال إنّ غانتس وآيزنكوت وجدعون ساعر يجب أن يغادروا الحكومة لأنهم "لا ينقذون إسرائيل، بل ينقذون نتنياهو".