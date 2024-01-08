9 آلاف جندي "إسرائيلي" حصل على علاج نفسي منذ بدء الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أظهرت معطيات جزئية صدرت عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنّ نحو 3221 جنديًا أصيب في المعارك مع فصائل المقاومة في قطاعغزة، ووفقًا للمعيطات فإن نحو 13 ألف جندي في القوات النظامية وقوات الإحتياط احتاجوا إلى مرافقة أو رعاية طبية على مستوى ما، منذبداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي، فإن عدد الجنود الذي نقلوا للعلاج في المشافي بلغ 2335 جنديًامن بينهم 155 جنديا تعرضوا لإصابات في العيون و298 جنديا تعرضوا لإصابات سمعية. كما بيّنت المعطيات أن نحو 9 آلاف جنديحصلوا على علاج نفسي منذ بداية الحرب، لم يعد نحو ربعهم تقريبًا إلى القتال.

وتظهر المعطيات أن نحو 275 جنديًا يتلقون العلاج حاليًا في مركز تأهيل نفسي داخلي، الذي يُحال إليه الجنود الذين يواجهون تعقيداتكبيرة من حيث حالتهم النفسية.