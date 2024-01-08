المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ قاعدة أمريكية شرق سوريا

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا، وذلك في إطار الدعم المستمر لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة.

واستهدفت المقاومة بقصف صاروخي القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي، شرقي دير الزور، شرقي سوريا، حيث جاء هذا الاستهداف ردًا على العدوان الأميركي الذي طال شاحنة عند معبر القائم - البوكمال، عند الحدود السورية العراقية.

وبحسب مصدر ميداني، فإن هذا الرد كان بإطلاق 30 صاروخًا استهدفت القاعدة الأميركية بشكل مباشر وحقّقت فيها إصابات، ولفتت المصادر إلى أنّ القصف الصاروخي على القاعدة الأميركية، حصل فجر اليوم الاثنين من داخل الأراضي السورية.

وكانت سيارة في الداخل السوري تعرّضت لقصف جويٍ مجهول عند حدود القائم - البوكمال، من دون وقوع خسائر.

إشارة إلى أنّ المقاومة الإسلامية في العراق كانت استهدفت، الأحد، القاعدة الأميركية في قسرك، بريف الحسكة، شمالي شرقي سوريا، بالإضافة إلى قاعدة عين الأسد، غربي العراق.