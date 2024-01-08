متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي للكنيست ويطالبون بانتخابات مبكرة

فلسطين اليوم

أغلق عشرات المتظاهرين من حركة "تغيير الاتجاه" وائتلاف "الانتخابات الآن" صباح اليوم الإثنين، مدخل الكنيست مطالبين بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات مبكرة للكنيست، ويتهمون "الحكومة الإسرائيلية" بالفشل.

وقامت "الشرطة الإسرائيلية" بفض الاحتجاجات لعشرات المتظاهرين بسبب إغلاق الطريق المؤدي إلى الكنيست، وقام عناصر من الشرطة وحرس الحدود باستعمال القوة مع المتظاهرين بذريعة فتح الشارع ومنع الازدحامات المروية على الطرقات المؤدية للكنيست والمكاتب الحكومية.

تأتي هذه المظاهرة ضمن الاحتجاجات التي يشهدها الكيان الإسرائيلي تنديدا بسياسات الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، واتهام الحكومة بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، وكذلك الفشل في تحرير "المحتجزين الإسرائيليين" والمماطلة في إبرام صفقة تبادل جديدة.

وقال المتظاهرون إن كل أملهم كان في أن ترقى الحكومة إلى حجم حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، ولكنه تحطم أمام سلوك الحكومة الفاشل، الذي انعكس في الخلل الوظيفي للحكومة، والتخلي عن المختطفين، والضرر القاتل الذي لحق بصورة البلاد.

وأضاف المتظاهرون، بحسب ما نقل عنهم الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "في العالم استمرار التحريض ضد "إسرائيل"، في البلاد استمرار الانقسام وتحويل الميزانيات لمصالح شخصية على حساب الجمهور، لقد جئنا إلى الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات الآن، والاستبدال الفوري للحكومة، مع إخراج المتطرفين".