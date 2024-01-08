الإعلام الحكومي بغزة يدعو لعلاج 6 آلاف جريح في الخارج

فلسطين اليوم

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى فتح معبر رفح، وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج "بشكل فوري وعاجل"، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحرب الإسرائيلية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن العدوان الإسرائيلي أخرج 30 مستشفى عن الخدمة تماما، لافتا إلى أن أعداد الإصابات في القطاع بلغت "أكثر من 58 ألف إصابة، بينها 6 آلاف إصابة إنقاذ حياة، وقرابة 5 آلاف إصابة خطيرة".