حزب الله ينعي الحاج وسام الطويل "جواد" شهيدا على طريق القدس

فلسطين اليوم

نعت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد المجاهد الحاج وسام الطويل ( جواد ) من بلدة خربة سلم والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

واستشهد الطويل في قصف مسيرة اسرائيلية سيارته على طريق محلة الدبشة في بلدة خربة سلم قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى احتراق السيارة بشكل كامل ووقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وحضرت الى المكان فرق الاسعاف والاطفاء من الدفاع المدني والصليب الأحمر وعملوا على إخماد النيران.